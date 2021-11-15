Коммерсантъ«Газпром» не бронировал доптранзит газа через Украину и Белоруссию на декабрьВ понедельник днем сразу после публикации итогов аукциона цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 81,27 евро за МВт.ч, то есть $962 за тысячу кубометров.ФинмаркетГазпром не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС.Агентство нефтегазовой информацииНа аналогичном аукционе на ноябрь Газпром бронировал мощности в 31,4 млн куб. м газа в сутки из предложенных 89,1 млн, информирует Прайм.Агентство нефтегазовой информацииВ прошлый вторник российский "Газпром" сообщил, что приступил к закачке газа в пять европейских подземных хранилищ.Finam.RuЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВИзвестияВечерняя МоскваИнфоросПрофильФАНRuposters.ruRT на русскомRuBaltic.RuИнвест-ФорсайтИА Красная ВеснаВоенное обозрениеГазета.RuКапитал страныОбщественная служба новостейДума ТВПодробнее о событииЦена на газ в Европе выросла на решении «Газпрома» по доптранзиту через Украину и ПольшуТАСС06:13Газ в Европе подорожал до $962 на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу» на декабрьИнтерфакс06:23Стоимость фьючерсов на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометровРИА Новости06:22Цена фьючерсов на газ в Европе ускорила рост до $956 за тысячу кубометровПРАЙМ06:20«Газпром» не бронировал доптранзит газа через Украину и Белоруссию на декабрьКоммерсантъ06:51«Газпром» снизил поставки топлива через Польшу на 40%Banki Loans03:48Поставки газа из РФ через Польшу по газопроводу Ямал-Европа выросли в понедельникFinam.Ru02:27Показать ещёОценить451Поделиться