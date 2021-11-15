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«Газпром» не бронировал доптранзит газа через Украину и Белоруссию на декабрь

В понедельник днем сразу после публикации итогов аукциона цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 81,27 евро за МВт.ч, то есть $962 за тысячу кубометров.
Финмаркет
Газпром не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС.
Агентство нефтегазовой информации
На аналогичном аукционе на ноябрь Газпром бронировал мощности в 31,4 млн куб. м газа в сутки из предложенных 89,1 млн, информирует Прайм.
Агентство нефтегазовой информации
В прошлый вторник российский "Газпром" сообщил, что приступил к закачке газа в пять европейских подземных хранилищ.
Finam.Ru

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Цена на газ в Европе выросла на решении «Газпрома» по доптранзиту через Украину и Польшу
ТАСС06:13
Газ в Европе подорожал до $962 на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу» на декабрь
Интерфакс06:23
Стоимость фьючерсов на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометров
РИА Новости06:22
Цена фьючерсов на газ в Европе ускорила рост до $956 за тысячу кубометров
ПРАЙМ06:20
«Газпром» не бронировал доптранзит газа через Украину и Белоруссию на декабрь
Коммерсантъ06:51
«Газпром» снизил поставки топлива через Польшу на 40%
Banki Loans03:48
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