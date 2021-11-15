По данным агентства, «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1). 36-летний россиянин провел в НХЛ 382 встречу с двумя или более очками.
Российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС), США вместе с партнерами будут работать над ответными мерами, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.