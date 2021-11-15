Коммерсантъ«Газпром» не бронировал доптранзит газа через Украину и Белоруссию на декабрьГазпром не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС.Агентство нефтегазовой информацииСтоимость газа в Европе — на хабе TTF в Нидерландах — в ходе торгов 15 ноября поднималась на 8,6%, сообщил Bloomberg.ForbesПо данным агентства, «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».РБКВ прошлый вторник российский "Газпром" сообщил, что приступил к закачке газа в пять европейских подземных хранилищ.Finam.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowИнфоросИзвестияВечерняя МоскваЦарьградИА Красная ВеснаПрофильPravda.RuКомсомольская правдаНезависимая ПрессаНовостной фронтНациональная служба новостейRT на русскомФАНRuposters.ruRuBaltic.RuНародные новостиПодробнее о событииЦены на газ в Европе к закрытию выросли почти на 8%, составив $960,4 за тысячу кубометровПРАЙМвчера в 12:41Стоимость фьючерсов на газ в Европе поднялась до 964 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 06:22«Газпром» не будет прокачивать газ через Польшу в декабреКоммерсантъвчера в 09:29Газ в Европе подорожал до $962 на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу» на декабрьИнтерфаксвчера в 06:23Фьючерсные цены на газ в Европе росли на 7% на фоне заявления «Газпрома» о допмощностяхRT на русскомвчера в 06:37«Газпром» может оперативно бронировать транспортные допмощности на более короткий периодТАССвчера в 13:10Поставки газа из РФ через Польшу по газопроводу Ямал-Европа выросли в понедельникFinam.Ruвчера в 02:27Показать ещёОценить658Поделиться