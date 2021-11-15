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«Газпром» не бронировал доптранзит газа через Украину и Белоруссию на декабрь

Газпром не стал бронировать на декабрь мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и дополнительные мощности украинской ГТС.
Агентство нефтегазовой информации
Стоимость газа в Европе — на хабе TTF в Нидерландах — в ходе торгов 15 ноября поднималась на 8,6%, сообщил Bloomberg.
Forbes
По данным агентства, «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».
РБК
В прошлый вторник российский "Газпром" сообщил, что приступил к закачке газа в пять европейских подземных хранилищ.
Finam.Ru

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