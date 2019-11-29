Энергетика
Известия«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года
До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил врио начальника департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов в пятницу, 29 ноября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» назвал ожидаемый объем поставок газа по «Силе Сибири» в 2020 году
Rambler News Service10:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Известия 26 ноября в 10:25
Наука
Найдены хищные динозавры, у которых зубы менялись каждые два месяца
Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Ugpressa.ru 07:33
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости 10:43
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Космос
Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет
Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
AstroNews.ru вчера в 21:29
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Футбол
«Славия» потребовала извинений от Лукаку
Матч ТВ 12:07
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Армия и оружие
На испытания передан первый модернизированный Ту-160М
В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию.
Discover24 вчера в 04:02
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Энергетика
«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Дождь 05:59
Политика
На саммите НАТО в Лондоне обсудят отношения с Россией
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО и методично испытывает решимость стран альянса.
REGNUM 14:11
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Баскетбол
«Зенит» сыграет с «Реалом» в Евролиге
Нева Спорт вчера в 18:00
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости 11:16
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Life.ru вчера в 15:55
Здоровье
Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств
Из российских аптек пропали зарубежные проверенные препараты для лечения больных редким и тяжелым заболеванием муковисцидоз.
Вести.Ru 10:16
Политика
Кабмин распорядился создать общенациональный энциклопедический портал
Правительство постановило создать общенациональный интерактивный энциклопедический словарь.
Российская газета 13:47
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Политика
В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:08
Экономика
Темпы падения рекламных доходов «Газпром-Медиа» резко замедлились
По итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы медиахолдинга уменьшились на 5%, до 49 млрд руб.
РБК 12:53
Происшествия
Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге
Lenta.ru вчера в 11:52
Авто
Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом
Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
Car.ru вчера в 12:36
Армия и оружие
Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя
Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Экономика сегодня 01:58
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
У подавляющего большинства пациентов с раком поджелудочной железы имеется так называемая адено- или протоковая карцинома (опухоль железообразующей ткани).
MedikForum.ru 27 ноября в 18:00
Шоу-бизнес
Раскрыты суммы алиментов детей Аршавина, Кержакова и Головина
СМИ раскрыли суммы выплат наследникам Аршавина, Кержакова и Головина. Андрей Аршавин имеет четверых детей, которых необходимо содержать.
Актуальные Новости вчера в 05:13