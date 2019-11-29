До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил врио начальника департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов в пятницу, 29 ноября.

«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года

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