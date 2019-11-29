Энергетика
Известия«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года
До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил врио начальника департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов в пятницу, 29 ноября.
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«Газпром» назвал ожидаемый объем поставок газа по «Силе Сибири» в 2020 году
Rambler News Service10:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Сушинский: «Ковальчук хочет выиграть Кубок Стэнли»
Президент "Авангарда" Максим Сушинский рассказал о беседе, которая у него была с форвардом "Лос-Анджелес Кингз" Ильёй Ковальчуком .
Политика
Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
Происшествия
Полиция заявила о возможной связи стрельбы в Лондоне с терроризмом
Точные обстоятельства инцидента выясняются. Об этом сообщается в Twitter полиции Лондона.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Происшествия
Полицейского ударили ножом в грудь в московском метро
Пассажир ударил ножом полицейского в московском метро. Об этом в пятницу, 29 ноября, говорится на сайте столичного главка МВД.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Транспорт
В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Происшествия
На Урале коллектор забрал у должницы машину с ребенком внутри
Правоохранительные органы выяснили, что женщина взяла в долг 160 тысяч рублей у одной микрофинансовой организации и оставила в залог свой автомобиль Mazda 3. Около года должница не платила по счетам, поэтому коллекторы выследили транспортное средство и обнаружили его возле бизнес-центра.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Политика
Эрдоган заявил о «смерти мозга» Макрона
7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы.
Политика
Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма при миграции
Президент России Владимир Путин в Нальчике на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что сейчас для всех российских регионов актуальны темы миграции и в целом миграционной политики.
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
Общество
В России ввели новые льготы для жителей села
Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Общество
Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи
Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Экономика
«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Общество
Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Автоспорт
Боттас выиграл первую практику на Гран-при Абу-Даби
На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся первый свободный заезд в рамках заключительного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" – Гран-при Абу-Даби.
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.