30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.

с чего всё началось

Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года.

«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши

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