Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши

Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.
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Дешевый газ в Европе загоняет антироссийские проекты Польши в убытки

Евразия Daily08:38

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.рувчера в 15:30

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07

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Интерфаксвчера в 02:54

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Коммерсантъвчера в 03:32

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАССвчера в 02:46

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUMвчера в 04:04
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Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

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Армия и оружие

Страны НАТО подготовили ответ на усиление ядерного потенциала России

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Общество

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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 02:26
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Происшествия

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Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным

В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
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У гостей в стартовом составе вышел российский форвард Федор Смолов. На 64-й минуте его заменил Денис Суарес.
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Курс рубля снижается к доллару и евро

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Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве

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