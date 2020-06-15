Энергетика
Lenta.ru«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши
Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года.
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с чего всё началось
30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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