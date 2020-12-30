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«Газпром» не планирует продлевать контракт с Миллером

Сколько заработали «Спартак», «Зенит» и другие ведущие клубы РПЛ на трансферах за последние пять лет Контракт Алексея Миллера истекает в мае 2021 года. Последний раз соглашение с функционером было заключено пять лет назад. «Газпром» – владелец петербургского «Зенита».В источнике
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«Газпром» в Новом году может ждать смена руководства

Главной интригой предстоящего года в газовом секторе станет возможный уход Алексея Миллера из «Газпрома». Финальным аккордом его карьеры в компании может стать завершение «Северного потока-2», которое поставит точку в украинской газовой проблеме.
Коммерсантъвчера в 18:52
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

СМИ сообщили о возможной отставке главы «Газпрома» Миллера

Московский Комсомолецвчера в 05:27
ФАН

Смена руководства «Газпрома» может произойти в 2021 году

ФАНвчера в 05:02
Дождь

«Коммерсант» узнал о возможной отставке главы «Газпрома» Алексея Миллера

Дождьвчера в 02:41
News.ru

Главу «Газпрома» Алексея Миллера задумали убрать

News.ruвчера в 03:43
Lenta.ru

Главу «Газпрома» задумали убрать

Lenta.ruвчера в 02:51
Forbes

«Коммерсантъ» сообщил о возможной отставке главы «Газпрома» в следующем году

Forbesвчера в 04:45
Коммерсантъ

«Газпром» в Новом году может ждать смена руководства

Коммерсантъвчера в 18:52

Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС о вакцине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия занимается распространением дезинформации для продажи своей вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V".
Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС о вакцине
Газета.Ruвчера в 01:37

Итоги опроса «Все о коротком метре»

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке онлайн платформы «START» провели опрос зрителей и кинематографистов с целью изучения целевой аудитории и анализа перспектив развития короткого метра в России.
MovieStartвчера в 00:13

Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какую вакцину против COVID-19 из имеющихся на рынке применить в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.
РИА Новости17:50

«У меня нет понтов, я на Lancer езжу». Разговор о том, как попасть из ПФЛ в ЛЧ всего за год

Говорит, что бессонница – типичная проблема спортсменов – Два последних матча в РПЛ «Локо» проиграл: «Химкам» – в добавленное время, «Краснодару» – 0:5, и это самое крупное поражение клуба в современной истории.
Sports.ru29 декабря в 11:55