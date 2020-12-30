Сколько заработали «Спартак», «Зенит» и другие ведущие клубы РПЛ на трансферах за последние пять лет Контракт Алексея Миллера истекает в мае 2021 года. Последний раз соглашение с функционером было заключено пять лет назад. «Газпром» – владелец петербургского «Зенита».

С чего всё началось «Газпром» в Новом году может ждать смена руководства Главной интригой предстоящего года в газовом секторе станет возможный уход Алексея Миллера из «Газпрома». Финальным аккордом его карьеры в компании может стать завершение «Северного потока-2», которое поставит точку в украинской газовой проблеме. Коммерсантъ вчера в 18:52