«Газпрому» экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, потому что компания переплачивала бы по тарифу, объяснил РИА Новости генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Позднее «Оператор ГТС Украины» выразил удивление, что «Газпром» не проявил интереса к топливу, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе, низкие объемы газа в европейских хранилищах и плановую остановку маршрутов Ямал — Европа и «Северный поток».
В начале августа, по сообщению соответствующей торговой платформы, "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал — Европа".
"Газпрому" экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, тогда компания переплачивала бы по тарифу, пояснил РИА Новости генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
«ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора», — сообщается на сайте службы.
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