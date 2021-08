На фоне скандала с «Чёрной вдовой» Disney отложил премьеру «Шан-Чи» на стриминге

Как сообщает издание Collider, генеральный директор Disney Боб Чапек подтвердил, что будущий релиз Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) получит 45-дневное прокатное окно, став первым фильмом Disney с подобным вариантом проката.