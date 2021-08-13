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«Газпром» не прокачивал дополнительный газ через Украину из-за нежелания переплачивать

«Газпрому» экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, потому что компания переплачивала бы по тарифу, объяснил РИА Новости генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Lenta.ru
Позднее «Оператор ГТС Украины» выразил удивление, что «Газпром» не проявил интереса к топливу, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе, низкие объемы газа в европейских хранилищах и плановую остановку маршрутов Ямал — Европа и «Северный поток».
Политика Сегодня
В начале августа, по сообщению соответствующей торговой платформы, "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, а также через Польшу, по газопроводу "Ямал — Европа".
РИА Новости
Контракт фиксирует гарантированные ежемесячные объемы, за недоборы по ним необходимо платить штрафы, а за переборы — по "особому тарифу, который является абсолютно нерыночным", добавил эксперт.
РИА Новости

С чего всё началось

Глава энергетического фонда Симонов: «Газпрому» невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита
"Газпрому" экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, тогда компания переплачивала бы по тарифу, пояснил РИА Новости генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
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