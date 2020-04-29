Компания «Газпром добыча Ноябрьск» не собирается внепланово вывозить рабочих с Чаяндинского месторождения в Якутии. Накануне вахтовики устроили бунт из-за условий проживания и отсутствии информации о заражении коронавирусом.

«Газпром» не собирается вывозить бастующих вахтовиков из Якутии

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