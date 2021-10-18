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«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь

Объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить 5 миллиардов кубометров в случае, если российский "Газпром" не забронирует мощности украинской ГТС, заявил в понедельник гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
18 октября «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».
РБК
Все западные партнеры «Газпрома» подтверждают, что компания добросовестно исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.
Нефтегазовая вертикаль
«Газпром» ранее сообщил, что планирует начать поставки газа до конца 2021 года.
Expert.ru

Подробнее о событии

«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь
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