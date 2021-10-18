Объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить 5 миллиардов кубометров в случае, если российский "Газпром" не забронирует мощности украинской ГТС, заявил в понедельник гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
18 октября «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».
Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По данным липецких СМИ, в понедельник в детском саду №134 в Липецке пострадал пятилетний ребенок, который во время занятий в бассейне оказался под водой, после он был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.