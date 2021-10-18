Ребенок пострадал на занятиях в бассейне детсада в Липецке

По данным липецких СМИ, в понедельник в детском саду №134 в Липецке пострадал пятилетний ребенок, который во время занятий в бассейне оказался под водой, после он был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.