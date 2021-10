Алла Пугачева с детьми трогательно поздравили Максима Галкина с Днем отца

View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) В описании к опубликованному видео в своем микроблоге Максим отметил, мол был удивлён, что праздник только утвердили, а его детки уже успели подготовить для него поздравления со Днём отца.