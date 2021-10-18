Объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить 5 миллиардов кубометров в случае, если российский "Газпром" не забронирует мощности украинской ГТС, заявил в понедельник гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
18 октября «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».
, объемы недопоставленного в страны Евросоюза (ЕС) газа могут превысить пять миллиардов кубометров к концу отопительного сезона 2021–2022 годов, если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС).
Напряженная ситуация с коронавирусом сложилась в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Ивановской и Тюменской областях и в Татарстане, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Полицейские в Ленинградской области задержали трех мужчин, подозреваемых в избиении 23-летнего петербуржца, который был найден с тяжелыми травмами в Никольском Тосненского района и вскоре после этого умер.
View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) В описании к опубликованному видео в своем микроблоге Максим отметил, мол был удивлён, что праздник только утвердили, а его детки уже успели подготовить для него поздравления со Днём отца.