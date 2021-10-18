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«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь

Объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить 5 миллиардов кубометров в случае, если российский "Газпром" не забронирует мощности украинской ГТС, заявил в понедельник гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости
18 октября «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».
РБК
В то же время, по данным платформы GSA, «Газпром» забронировал на ноябрь для транзита через Польшу 31,4 млн кубометров в сутки по газопроводу «Ямал — Европа» из представленных на аукционе 89,1 млн.
OilCapital.ru
В октябре Владимир Путин заявил, что Москва готова увеличить объёмы прокачки газа через украинскую территорию при соблюдении экономических и технологических условий.
RT на русском

С чего всё началось

Как написал глава предприятия в своем Facebook
, объемы недопоставленного в страны Евросоюза (ЕС) газа могут превысить пять миллиардов кубометров к концу отопительного сезона 2021–2022 годов, если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС).

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