Объемы недопоставленного в страны Евросоюза газа могут превысить 5 миллиардов кубометров в случае, если российский "Газпром" не забронирует мощности украинской ГТС, заявил в понедельник гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
18 октября «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».
В случае, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал от него прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от коронавируса, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.
Приметы праздника Безветренная погода – к похолоданию; Вороны собираются в стаю – к ненастью; "Сухой" снег 19 числа предвещает урожайное лето; Бледное солнце на закате – к заморозкам; Вечерняя заря ярко-красная – к непогоде; Утром небо желтое – к осадкам.
Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов сказал, что массовые убийства в школах совершают «цифровые дебилы», и предложил избавляться от них путём «формирования мировоззрения учеников на государственном уровне».