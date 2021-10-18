Врач Костинов посоветовал россиянам прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19

В случае, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал от него прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от коронавируса, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.