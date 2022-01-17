Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых.
Причины возможного переноса релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl по версии XGTV: Концепция игры была представлена только в мае 2020 года, что слишком рано до момента начала разработки самой игры; В сентябре прошлого года в студию GSC Game World пришили около 40 новых сотрудников.