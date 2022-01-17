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«Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину на февраль

Также «Газпром» не забронировал дополнительные мощности польского участка газопровода Ямал — Европа, следует из данных GSA Platform.
Ведомости
Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.
Finam.Ru
В 2022 г. Газпром по принципу качай или плати может прокачивать через ГТС Украины 109,5 млн м3/сутки (40 млрд м3/год).
Neftegaz.ru
В результате мощности МГП Ямал - Европа в декабре работали в реверсном режиме, обеспечивая, по данным Газпрома, поставку на Украину газа, поднимаемого из подземных хранилищ газа (ПХГ) на Украине.
Neftegaz.ru

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«Газпром» не бронировал доптранзит через Украину и мощности «Ямала - Европы» на февраль
ТАСС09:06
«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину
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