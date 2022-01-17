Ведомости«Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину на февральТакже «Газпром» не забронировал дополнительные мощности польского участка газопровода Ямал — Европа, следует из данных GSA Platform.ВедомостиВсего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.Finam.RuВ 2022 г. Газпром по принципу качай или плати может прокачивать через ГТС Украины 109,5 млн м3/сутки (40 млрд м3/год).Neftegaz.ruВ результате мощности МГП Ямал - Европа в декабре работали в реверсном режиме, обеспечивая, по данным Газпрома, поставку на Украину газа, поднимаемого из подземных хранилищ газа (ПХГ) на Украине.Neftegaz.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейНациональная служба новостейЯмал-МедиаВечерняя МоскваREGNUMЦарьградРосбалтРЕН ТВRT на русскомФАНГазета.RuИзвестияRuBaltic.RuТК ЗвездаНародные новостиThe Moscow PostРБК ИнвестицииВоенное обозрениеКП - БеларусьРоссийская газетаПодробнее о событии«Газпром» не бронировал доптранзит через Украину и мощности «Ямала - Европы» на февральТАСС09:06«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через УкраинуИнтерфакс06:21Самое цитируемоеРеверсные поставки по газопроводу Ямал-Европа в Польшу продолжились в понедельникFinam.Ru02:27«Газпром» не стал бронировать на февраль 2022 года дополнительный транзит через УкраинуLenta.ru06:49«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и ГТС Украины на февральРИА Новости06:26«Газпром» не забронировал мощности «Ямал - Европы» на февральBanki Loans06:51«Газпром» отказался бронировать транзит газа через Польшу на февральРБК07:09Показать ещёОценить898Поделиться