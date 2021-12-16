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«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал–Европа» на 17 декабря

«Газпром» не стал бронировать на пятницу, 17 декабря, мощности газопровода «Ямал–Европа» для транзита газа через Польшу.
Известия
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
РИА Новости
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
РИА Новости
Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
ПРАЙМ

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