Известия«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал–Европа» на 17 декабря«Газпром» не стал бронировать на пятницу, 17 декабря, мощности газопровода «Ямал–Европа» для транзита газа через Польшу.ИзвестияГазопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.РИА НовостиДолгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.РИА НовостиГазопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградLife.ruРамблерИА Красная ВеснаRT на русскомЯмал-МедиаНародные новостиРоссийская газетаЭкономика сегодняТелеканал 360°ФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событии«Газпром» со второй попытки заказал прокачку по «Ямалу-Европе» на пятницуИнтерфакс21:31«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на пятницуРИА Новостивчера в 11:34Самое цитируемое«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабряRT на русскомвчера в 12:38«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через ПольшуВедомостивчера в 13:34«Газпром» не забронировал мощности «Ямал-Европы» на следующие суткиРБКвчера в 15:22Газпром не стал бронировать мощности газопровода через ПольшуИА Красная Веснавчера в 12:08Поставки газа из РФ через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в четверг стабильныFinam.Ruвчера в 03:19Показать ещёОценить437Поделиться