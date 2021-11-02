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«Газпром» не стал бронировать на 1 квартал 2022 года мощности ГТС Украины и Польши

"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему на первый квартал 2022 года, а также мощность польского участка газопровода "Ямал-Европа" на этот же период, свидетельствуют данные специализированных платформ GSA Platform и Regional Booking Platform (RBP).В источнике

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«Газпром» не стал бронировать на 1 квартал 2022 года мощности ГТС Украины и Польши
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