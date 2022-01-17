Будьте в Плюсе

«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину

Также "Газпром" отказался бронировать на месяц вперед мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" (было предложено 89 млн куб. метров в сутки), свидетельствуют итоги сессии на GSA Platform.
Интерфакс
На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки.
Lenta.ru
Торги состоялись в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год, или около 109,5 млн куб. м в сутки.
РБК
"Ямал - Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
Finam.Ru

Подробнее о событии

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину
RT на русском07:12
«Газпром» не бронировал доптранзит через Украину и мощности «Ямала - Европы» на февраль
ТАСС06:02
«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину на февраль
РИА Новости06:26
«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину
Интерфакс06:21
«Газпром» отказался бронировать транзит газа через Польшу на февраль
РБК07:09
«Газпром» не забронировал мощности «Ямал - Европы» на февраль
Banki Loans06:51
Реверсные поставки по газопроводу Ямал-Европа в Польшу продолжились в понедельник
Finam.Ru02:27

Интересное

WSJ: генсек НАТО Столтенберг объяснил расширение альянса на восток сдерживанием России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что НАТО расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия.
Lenta.ru07:22

Глава МИД ФРГ: сертификация «Северного потока-2» остановлена из-за несоответствия праву ЕС

Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за того, что он «пока не полностью соответствует» праву Европейского союза.
Lenta.ru06:52

Песков: Кремль не следит за сообщениями об инциденте с участием генерала Баранова на охоте

В Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием начальника ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова на охоте, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru04:10

Средний срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду в прошлом году увеличился до 16,5 лет

Эксперты рассчитали, что сумма среднего чека предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке жилья в течение года увеличился на 26,22%, а ставка аренды только на 20,03%.
RuNews24.ru01:07

Госсекретарь Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией

США и НАТО готовы к продолжению диалога с Россией, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
RT на русском15 января в 00:09

У композитора Игоря Крутого обнаружено серьезное заболевание

Несколько лет назад из-за эндокринного заболевания продюсер сильно похудел. Тогда в прессе писали, что у Крутого рак.
Утро-Новости.Ру01:16

Песков о ракетах России в Латинской Америке: речь идет о суверенных странах

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США.
Lenta.ru04:46

МВД возбудило уголовное дело после вооруженного ограбления вдовы Градского в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту разбойного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко.
Lenta.ru16:08

Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина уберут пункты относительно закона о QR-кодах.
RT на русском04:25