Интерфакс«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через УкраинуТакже "Газпром" отказался бронировать на месяц вперед мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" (было предложено 89 млн куб. метров в сутки), свидетельствуют итоги сессии на GSA Platform.ИнтерфаксНа аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки.Lenta.ruТорги состоялись в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год, или около 109,5 млн куб. м в сутки.РБК"Ямал - Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.Finam.RuЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейРЕН ТВRT на русскомРосбалтRuBaltic.RuГазета.RuИзвестияРБК ИнвестицииThe Moscow PostРБКРоссийская газетаФАНЭкономика сегодняПодробнее о событии«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита через Польшу и УкраинуRT на русском07:12«Газпром» не бронировал доптранзит через Украину и мощности «Ямала - Европы» на февральТАСС06:02«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину на февральРИА Новости06:26«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через УкраинуИнтерфакс06:21«Газпром» отказался бронировать транзит газа через Польшу на февральРБК07:09«Газпром» не забронировал мощности «Ямал - Европы» на февральBanki Loans06:51Реверсные поставки по газопроводу Ямал-Европа в Польшу продолжились в понедельникFinam.Ru02:27Показать ещёОценить232Поделиться