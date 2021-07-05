«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину
«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов, которые прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.В источнике
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«Газпром» не стал бронировать на год транзитные мощности на аукционах Польши и Украины
Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.
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