Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину

«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов, которые прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.В источнике

С чего всё началось

«Газпром» не стал бронировать на год транзитные мощности на аукционах Польши и Украины

Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.
РИА Новостивчера в 11:55

Подробнее о событии

«Северный поток - 2» близко: «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины

Царьградвчера в 15:28

«Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на следующий год

Коммерсантъвчера в 12:19

«Газпром» не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах

Интерфаксвчера в 06:19

«Газпром» проигнорировал покупку допмощностей для транзита газа через Украину и Польшу на год с 1 октября

Finam.Ruвчера в 08:45

«Газпром» отказался от дополнительных газотранспортных мощностей через Украину

ФАНвчера в 07:02

«Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности через Украину

Национальная служба новостейвчера в 06:31

Польша и Украина стали для «Газпрома» вторичными направлениями

Экономика сегоднявчера в 10:20
Интересное

Посольство Украины в Польше начало проверку скандала с польским пилотом

Консульский отдел посольства Украины в Польше проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за ненадлежащего поведения пилота, сказал РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко.
РИА Новостивчера в 16:27

Генпрокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции Анжелики Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила, что возбудила уголовные дела в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
ТАССвчера в 06:33

Таджикистан направит 20 тыс. военных для усиления охраны границы с Афганистаном

"Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 11:42