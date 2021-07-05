«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов, которые прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

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С чего всё началось «Газпром» не стал бронировать на год транзитные мощности на аукционах Польши и Украины Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP. РИА Новости вчера в 11:55