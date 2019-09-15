Энергетика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
ПензаСМИ 05:15
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Происшествия
NBC: один человек погиб, семеро пострадали при взрыве в штате Мэн
Взрыв прогремел в понедельник в здании центра по уходу за инвалидами в Фармингтоне (штат Мэн), один человек погиб, семеро пострадали.
ТАСС 14:41
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Политика
Захарова ответила на заявление о слежке за ФБР из посольства России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления СМИ США о том, что российские дипломаты якобы участвовали в слежке за ФБР.
Газета.Ru 15:06
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Футбол
Свободу Кокорина и Мамаева жестко ограничат
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из колонии во вторник, 17 сентября.
ТВ Центр 12:04
Политика
Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.
Радио Sputnik вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Разин пообещал засудить Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал после программы «Пусть говорят» про актрису Анастасию Заворотнюк.
Взгляд.ру 15:20
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Культура
Обнаружена ранее неизвестная песня Юлии Началовой
Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.
Петербургский дневник 02:33
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Кино
Тимур Бекмамбетов снял вертикальный хоррор для Snapchat
Фонтанка.Ру 07:40
Экономика
Рекламный рынок России растет только за счет интернета
За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб.
Ведомости 07:01