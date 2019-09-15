Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

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«Газпром» вынудили нарастить транзит газа через Украину

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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления СМИ США о том, что российские дипломаты якобы участвовали в слежке за ФБР.
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Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал после программы «Пусть говорят» про актрису Анастасию Заворотнюк.
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