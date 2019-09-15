Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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