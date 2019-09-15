Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Ведомостивчера в 16:51

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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
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