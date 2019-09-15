Энергетика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
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Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку
В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
Дни24 11:33
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:53
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Энергетика
Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:04
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru 16:28
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Шоу-бизнес
Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
РИА Новости 14:46
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Наука
Ученые раскрыли механизм развития смертельной стадии рака
Открытие помогло ученым спрогнозировать, по каким путям будут мигрировать клетки, и составить карты их движения, пишет Лента.ру.
Кубанские новости 02:20
Футбол
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов», забив 4 гола
Московский Комсомолец вчера в 14:05
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Футбол
Анчелотти: «„Ливерпуль“ вырос, но выросли и мы»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти дал комментарий перед игрой против «Ливерпуля» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру 17:12
Волейбол
Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском 17:15
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика
Партия Зеленского состоит из сумасшедших и психически больных людей
По словам главы офиса Андрея Богдана, в партии есть и сумасшедшие, и психически больные люди.
Госновости 13:01
Здоровье
Врачи рассказали, как переносить перепады атмосферного давления
Метеочувствительным людям в периоды перепадов атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, пить много воды, морсов, а также принимать сердечно-сосудистые препараты.
ТАСС 07:00
Космос
Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35