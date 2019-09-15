Энергетика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
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Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
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Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
РИА Новости 14:46
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Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.
NewInform вчера в 17:18
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Кошкам помогают отпугивать врагов бактерии-симбиоты
МедиаПоток 12:48
Общество
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Политика
Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.
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Игромания.ру 16:03
Политика
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Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Политика
Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.
Известия 16:03
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Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России
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Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Армия и оружие
Корабль ВМС США зашел в Черное море и направился в Грузию
Десантный корабль ВМС США зашел в воды Черного моря, а теперь направляется в Грузию.
Газета.Ru вчера в 13:14
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Футбол
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
Lenta.ru вчера в 04:24
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
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Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр 15-го, финального, сезона американского сериала «Сверхъестественное».
UfacityNews.ru 09:28
Энергетика
АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ 14:51
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
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Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети
Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
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Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии
Фанатам «Ливерпуля» остаётся надеяться, что погода на туманном Альбионе сжалится над ними и позволит тренеру оставаться у руля ещё долгое время.
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«Зенит» вылетел в Лион на матч Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» вылетел на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
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