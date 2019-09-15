Политика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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с чего всё началось
«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся», — написал Коболев в Facebook.RT на русскомвчера в 03:39
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OPAL раздора. «Приятный газовый сюрприз» для Украины и проблема для Европы
РИА Новости15 сентября в 01:47
Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши
Вести.Ru15 сентября в 13:42
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Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
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Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
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Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
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