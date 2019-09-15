Энергетика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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с чего всё началось
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.РИА Новости01:33
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
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