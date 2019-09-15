Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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с чего всё началось

Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.
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«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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