Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство "Северного потока – 2". Но согласие последней не позволит "Газпрому" ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

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