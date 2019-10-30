Общество
Ведомости«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»
Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство "Северного потока – 2". Но согласие последней не позволит "Газпрому" ввести трубу в эксплуатацию до конца года.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Космос
Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы
Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
3DNews 09:06
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Общество
Каждый второй подросток сталкивался с агрессией в школе
С агрессией в школе сталкивается каждый второй из опрошенных подростков (52%), сообщает РБК по данным исследования «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения».
Моя Москва.онлайн 09:38
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Здоровье
Врач выступила против «лечения» боли в горле мороженым
Боль в горле мороженое особо не облегчает, я бы не рекомендовала, — передаёт ТАСС слова эксперта.
Life.ru 11:45
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Политика
Салливан надеется на провал России в реализации «Северного потока – 2»
Первый замгоссекретаря Джон Салливан выразил надежду, что США сможет помешать России достроить "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:25
Происшествия
В детском саду Ярославля дети толпой избили девочку
Радио Sputnik вчера в 11:13
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
РИА Новости 10:27
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Rambler News Service 28 октября в 13:29
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости 11:52
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Космос
Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса
REGNUM 27 октября в 05:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Энергетика
Глава Газпрома: работы по «Северному потоку-2» будут выполнены в срок
Компания-оператор намерена выполнить работы по «Северному потоку-2» в срок, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 30 октября сообщает ТАСС.
Красная весна 13:22
Технологии
Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре
Городской портал Новый Нижний 12:03
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Космос
Ученые составили список самых странных вещей, которые были запущены человеком в космос
OAnews 12:41
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Армия и оружие
Российские Т-72 появились в США
12 комплектов маскировки под Т-72 спецы уже установили. В ближайшие три года переоборудуют для маневров еще 48 машин.
Утро.ru 10:23
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Наука
Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта
ToDay News Ufa 12:12