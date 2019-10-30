Общество
Ведомости«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»
«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Sports.ru 10:40
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Футбол
«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Матч ТВ 02:10
Здоровье
Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Калининградской области Антону Алиханову для решения проблем в региональной системе здравоохранения увеличить набор в учреждения среднего медицинского образования и дарить жилье медикам, проработавшим по специальности несколько лет.
РИА Новости 11:39
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Культуромания 09:24
Общество
В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 10:51
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24
Единоборства
Бивол сделал прогноз на бой Ковалева и Альвареса
Газета.Ru 29 октября в 20:00
Происшествия
В Волгограде мужчина отрезал головы жене и матери
38-летний мужчина убил двух женщин, в том числе собственную мать, и отрезал им головы ножом.
V1.ru 04:58
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Кино
Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России
Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Российская газета 03:21
Футбол
Шюррле и Тиль остались в запасе на матч против «Ростова»
Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» во главе с Доменико Тедеско и Валерием Карпиным огласили стартовые сочетания команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 11:42
Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
РИА Новости 09:42
Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
RT на русском 09:35
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Политика
Украинская Рада впервые сняла неприкосновенность с депутата
Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутата из группы «За будущее» Ярослава Дубневича а также разрешила его арестовать.
Rambler News Service 07:50
Происшествия
Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника
Полиция Сочи проводит проверку заявления об избиении ученика другими детьми во время урока физкультуры в школе.
Российская газета 12:01