«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

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Политика Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.

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