Общество

ВедомостиВедомости«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.
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«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков

Lenta.ruвчера в 13:06

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

Ведомостивчера в 17:01

Газпром не успевает построить Северный поток – 2 до конца года

МонаВиставчера в 13:40

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток - 2»

Капитал страны10:51
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
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Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
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Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Калининградской области Антону Алиханову для решения проблем в региональной системе здравоохранения увеличить набор в учреждения среднего медицинского образования и дарить жилье медикам, проработавшим по специальности несколько лет.
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Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
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Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
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Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

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В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
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Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
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Бивол сделал прогноз на бой Ковалева и Альвареса

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В Волгограде мужчина отрезал головы жене и матери

38-летний мужчина убил двух женщин, в том числе собственную мать, и отрезал им головы ножом.
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
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Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России

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Шюррле и Тиль остались в запасе на матч против «Ростова»

Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» во главе с Доменико Тедеско и Валерием Карпиным огласили стартовые сочетания команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Украинская Рада впервые сняла неприкосновенность с депутата

Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутата из группы «За будущее» Ярослава Дубневича а также разрешила его арестовать.
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Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника

Полиция Сочи проводит проверку заявления об избиении ученика другими детьми во время урока физкультуры в школе.
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