Общество

ВедомостиВедомости«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.
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«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток - 2»

Капитал страны10:51

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

Ведомостивчера в 17:01

Газпром не успевает построить Северный поток – 2 до конца года

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«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков

Lenta.ruвчера в 13:06
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
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При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
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Ведомости 07:28
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

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