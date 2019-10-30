Общество
Ведомости«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»
«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об учениях российских подлодок в Норвежском и Баренцевом морях.
RT на русском вчера в 21:03
Экономика
Потери россиян из-за продуктового эмбарго оценили в 445 млрд рублей
Экономисты оценили в 445 млрд рублей ежегодные потери россиян от «продуктовых» контрсанкций.
Рифей-Пермь 29 октября в 04:05
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru 09:20
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Общество
AliExpress начал доставку в «Пятерочки»
Крупнейший в России маркетплейс товаров из Китая AliExpress запустил доставку в магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принадлежащие X5 Retail Group.
Ведомости 07:28
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском вчера в 09:38
Экономика
«Татнефть» закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге
"Татнефть" закрыла сделку по покупке топливного бизнеса Neste в Северо-Западном регионе России.
Piter.tv 10:36
Политика
Помпео раскритиковал коммунистический строй Китая
Американский политик описал предлагаемую КПК модель управления как «правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать» в соответствии с желаниями высокопоставленных коммунистов, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
Армия и оружие
Военные США начали патрулирование нефтеносных районов в Сирии
По сведениям агентства, американские военные начали патрулирование нефтеносных районов на северо-востоке Сирии совместно с представителями коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования.
Военное обозрение 10:43
Игры
Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam
Актуальные Новости 02:22
Футбол
Абаев: у Карпина была проблема только со Скопинцевым
Даже если происходили некоторые отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым.
Vprognoze.ru 10:07
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Игры
В ноябре подписчики PS Plus получат Outlast 2 и Nioh
Игромания.ру вчера в 12:31
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Sports.ru 10:40
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Гаджеты
Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 000 устройств
Появился новый вирус для ОС Android, как свидетельствует статистика, им уже заражено порядка заразил 45 000 смартфонов.
OAnews вчера в 10:36
Авто
Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России
32CARS.ru 04:57
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Здоровье
Медики рассказали, можно ли дезинфицировать раны водкой
Врачи не советуют обрабатывать порезы, царапины и открытые раны водкой или самогоном.
Вечерний курьер 10:33
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Космос
Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути
Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40