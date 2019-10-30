«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

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