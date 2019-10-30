Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.
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«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

Ведомостивчера в 17:01

Газпром не успевает построить Северный поток – 2 до конца года

МонаВиставчера в 13:40

«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков

Lenta.ruвчера в 13:06
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
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НАТО не считает возможным вести "нормальную" работу с Россией, пока Москва "не поменяет поведение" на мировой арене.
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Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
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Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
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Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
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Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.
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Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
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Юэн МакГрегор годами боялся смотреть «Сияние» Кубрика, но сыграл в его сиквеле

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Лучшим автомобилем года в Германии признан Porsche Taycan.
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В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
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Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
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По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
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Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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