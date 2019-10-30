Общество
Ведомости«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»
«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Политика
Кремль объяснил отказ Путина от поездки на саммит АТЭС в Чили
Песков добавил, что Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 13–14 ноября.
РБК 06:42
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Происшествия
В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 19:46
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру 11:10
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Происшествия
В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Экономика
Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия
Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
РБК 14:20
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК 13:16
Здоровье
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Политика
Министр юстиции Японии подал в отставку из-за скандала
Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи в четверг подал в отставку из-за скандала. О своем решении сам Каваи сообщил журналистам.
ТАСС 19:25
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:04
Политика
Посольство Израиля приостановило работу в России
Посольство Израиля в России на время прекратило работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбук".
Дни.ру 08:39
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
СМИ показали характеристику КГБ на Путина
Газета.Ru 20:31
Космос
Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики
Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
AstroNews.ru 28 октября в 13:00
Политика
Захарова предложила помочь Киеву в разведении сил в Донбассе
7 октября боевики батальона «Азов» захватили населенный пункт Золотое в Донбассе, где планировалось разведение сил ВСУ и ополченцев.
Известия 19:47
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05