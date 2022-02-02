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«Газпром» не возобновил физическую поставку газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

Аверсные мощности газопровода «Ямал — Европа» по-прежнему остаются невостребованными, несмотря на выкуп «Газпромом» части мощностей польского участка магистрали.
Ведомости
Реверсные поставки топлива из Германии в Польшу по трубопроводу также не проводились.
Экономика сегодня
Компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения) — 1,57 миллиона кубометров в час.
РИА Новости
Долгосрочный же договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
РИА Новости

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