Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в среду достаточно подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.
Эффективность вакцины "Спутник V" против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев ковида превысила 88% по результатам полугодовых наблюдений, следует из новой редакции инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ.