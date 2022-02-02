Что касается Украины, то заявка на прокачку через украинскую газотранспортную систему, по оперативным данным, на среду составила почти 91 миллион кубометров, а на четверг снизилась в полтора раза — до 60,5 миллиона кубометров.
Митинг в центре Грозного, участники которого требовали привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, собрал в среду более 400 тыс. человек, заявил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".