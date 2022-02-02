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«Газпром» не возобновил физическую поставку газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

Аверсные мощности газопровода «Ямал — Европа» по-прежнему остаются невостребованными, несмотря на выкуп «Газпромом» части мощностей польского участка магистрали.
Ведомости
Физический поток газа по трубопроводу пошел лишь в последний забронированный час и составил порядка 1,6 тыс. куб. м. При этом реверс газа по "Ямалу - Европе" из Германии в Польшу также остановился.
ТАСС
Что касается Украины, то заявка на прокачку через украинскую газотранспортную систему, по оперативным данным, на среду составила почти 91 миллион кубометров, а на четверг снизилась в полтора раза — до 60,5 миллиона кубометров.
РИА Новости
Долгосрочный же договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
РИА Новости

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