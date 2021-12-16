РИА Новости«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на пятницу"Газпром" не стал бронировать на пятницу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.РИА НовостиГазопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.РИА НовостиДолгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.РИА Новости«Никаких потерь»: Аналитик о переносе сертификации «Северного потока-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно высказывал претензии в адрес Москвы и «Газпрома».Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградLife.ruИА Красная ВеснаРамблерЯмал-МедиаRT на русскомРоссийская газетаТелеканал 360°Экономика сегодняФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событииГазпром со второй попытки заказал прокачку по «Ямалу-Европе» на пятницуИнтерфакс21:31«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на пятницуРИА Новостивчера в 11:34Самое цитируемоеГазпром не стал бронировать мощности газопровода через ПольшуИА Красная Веснавчера в 12:08«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через ПольшуВедомостивчера в 13:34«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабряRT на русскомвчера в 12:38«Газпром» не забронировал мощности «Ямал-Европы» на следующие суткиРБКвчера в 15:22Поставки газа из РФ через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в четверг стабильныFinam.Ruвчера в 03:19Показать ещёОценить409Поделиться