Будьте в Плюсе

«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на пятницу

"Газпром" не стал бронировать на пятницу мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
РИА Новости
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
РИА Новости
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
РИА Новости
«Никаких потерь»: Аналитик о переносе сертификации «Северного потока-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно высказывал претензии в адрес Москвы и «Газпрома».
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Газпром со второй попытки заказал прокачку по «Ямалу-Европе» на пятницу
Интерфакс21:31
«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на пятницу
РИА Новостивчера в 11:34
Самое цитируемое
Газпром не стал бронировать мощности газопровода через Польшу
ИА Красная Веснавчера в 12:08
«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу
Ведомостивчера в 13:34
«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабря
RT на русскомвчера в 12:38
«Газпром» не забронировал мощности «Ямал-Европы» на следующие сутки
РБКвчера в 15:22
Поставки газа из РФ через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в четверг стабильны
Finam.Ruвчера в 03:19

Интересное

Глава МИД Украины Кулеба заявил о переговорах на Западе по отключению России от SWIFT

Страны Запада обсуждают введение против России экономических санкций, включая возможное отключение от международной системы SWIFT, из-за ситуации на Украине, об этом в интервью CNBC заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новости19:10

Сокуров извинился перед членами СПЧ за свой спор с Путиным

Режиссер Александр Сокуров направил главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву обращение, в котором извинился за свой спор с президентом Владимиром Путиным на его встрече с СПЧ 9 декабря.
Коммерсантъвчера в 15:38

В погоне за миллионом кубитов

Масштабирование до существующих мировых аналогов с десятками кубитов потребует еще несколько лет упорной работы российских лабораторий, при условии сравнимого с мировыми лидерами уровня инвестиций.
Naked Science15 декабря в 07:57

Власти Польши намерены помешать запуску газопровода «Северный поток-2»

Как считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Польша является одним из главных противников запуска нового газопровода «Северный поток – 2», передает solenka.info.
Solenka.infoвчера в 03:23