РИА Новости«Газпром» не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа» на вторник"Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник, свидетельствуют данные GSA Platform.РИА НовостиВсего предлагалось забронировать мощности польского участка в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.Finam.RuДолгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион.РИА НовостиГазопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПрофильПрофильiReactorПодробнее о событии«Газпром» не забронировал мощности «Ямала — Европы» на 1 февраляАргументы и Факты14:04«Газпром» не забронировал на 1 февраля мощности трубопровода «Ямал – Европа»Профиль11:36«Газпром» не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа» на вторникРИА Новости12:12«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» на 1 февраляИА Красная Весна12:04«Газпром» не забронировал мощности прокачки газа по «Ямалу - Европе» на 1 февраляТАСС11:43Газопровод «Ямал-Европа» вновь простаиваетBanki Loans11:36«Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода «Ямал – Европа» на 1 февраляРадио Sputnik12:52Показать ещёОценить42Поделиться