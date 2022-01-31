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«Газпром» не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа» на вторник

"Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник, свидетельствуют данные GSA Platform.
РИА Новости
Всего предлагалось забронировать мощности польского участка в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.
Finam.Ru
Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион.
РИА Новости
Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

«Газпром» не забронировал мощности «Ямала — Европы» на 1 февраля
Аргументы и Факты14:04
«Газпром» не забронировал на 1 февраля мощности трубопровода «Ямал – Европа»
Профиль11:36
«Газпром» не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа» на вторник
РИА Новости12:12
«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» на 1 февраля
ИА Красная Весна12:04
«Газпром» не забронировал мощности прокачки газа по «Ямалу - Европе» на 1 февраля
ТАСС11:43
Газопровод «Ямал-Европа» вновь простаивает
Banki Loans11:36
«Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода «Ямал – Европа» на 1 февраля
Радио Sputnik12:52

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