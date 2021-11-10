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«Газпром» не забронировал на четверг допмощности для транзита газа через Польшу и Украину

"Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.
РИА Новости
Польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на четверг дополнительные транспортные мощности газопровода Ямал-Европа в объеме около 58 миллионов кубометров.
РИА Новости
Однако в точке выхода из украинской ГТС на границе со Словакией по итогам прошедшего аукциона, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
ПРАЙМ
9 ноября концерн объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.
Агентство нефтегазовой информации

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