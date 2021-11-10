"Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.
Однако в точке выхода из украинской ГТС на границе со Словакией по итогам прошедшего аукциона, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
Российские власти поставили под сомнение один из главных мегапроектов в современной истории России — высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург — и могут отказаться от планов по его реализации, пишет «Коммерсантъ».
Наталья Починок, возглавившая Российский государственный социальный университет (РГСУ) в 2014 году, уволена с поста ректора, сообщил РБК источник, близкий к Минобрнауки, и подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.