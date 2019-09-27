с чего всё началось

Научно-технический центр "Газпром нефти" заказал исследование процесса превращения газа в твердый продукт, а именно в синтетические алмазы.

Общество Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Экономика S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.

Происшествия В Валенсии по запросу США задержан россиянин По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.

Экономика Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.

Космос С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ» Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Политика Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Происшествия New York Times обвинила новгородца в убийстве В статье, посвященной убийству Хангошвили, представители газеты утверждают, что в Германии задержан гражданин России под вымышленным именем, который на самом деле является уроженцем Новгородской области Владимиром Степановым.

Общество Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.

Экономика В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.

Наука В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов Обнаружение мавзолея, как отмечают ученые, позволит подробнее изучить погребальные ритуалы эпохи викингов, которые, как оказалось, являются гораздо более разнообразными, чем это представлялось ранее.

Политика Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Политика МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову 27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Здоровье Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.

Политика Сенат США обвинил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с РФ Ранее News.ru писал, что городской совет Сан-Франциско решил причислить NRA к «местным террористическим организациям», что спровоцировало крупный скандал в США.

Наука В России сократилось количество учёных Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.

Армия и оружие Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.

Игры Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.