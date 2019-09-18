Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя. Сумму комиссии он и представитель сети АЗС «Газпромнефть» раскрыть отказались.

с чего всё началось

В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей. Получить ее будет можно, направив через приложение заявление и краткую анкету и подписав договор по sms.

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