Сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с «БКС банком» в сентябре начнет заправлять водителей Gett в рассрочку, рассказал «Ведомостям» председатель правления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети АЗС «Газпромнефть».

с чего всё началось

До конца 2019 года сеть заправок «Газпром нефть» начнет продавать россиянам топливо в рассрочку. Приобрести бензин с отсрочкой платежа можно будет с помощью специальной карты. Сеть автозаправочных станций «Газпром нефть» и «БКС Банк» предложила своим клиентам заправляться в рассрочку.

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