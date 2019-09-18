Экономика
Наша версияРоссиянам начнут продавать бензин в рассрочку
До конца 2019 года сеть заправок «Газпром нефть» начнет продавать россиянам топливо в рассрочку. Приобрести бензин с отсрочкой платежа можно будет с помощью специальной карты. Сеть автозаправочных станций «Газпром нефть» и «БКС Банк» предложила своим клиентам заправляться в рассрочку.
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с чего всё началось
Сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с «БКС банком» в сентябре начнет заправлять водителей Gett в рассрочку, рассказал «Ведомостям» председатель правления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети АЗС «Газпромнефть».Ведомостивчера в 16:46
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