Экономика
Интерфакс«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку
В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей. Получить ее будет можно, направив через приложение заявление и краткую анкету и подписав договор по sms.
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с чего всё началось
Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя. Сумму комиссии он и представитель сети АЗС «Газпромнефть» раскрыть отказались.Ведомостивчера в 16:46
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
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