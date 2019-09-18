Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку

В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей. Получить ее будет можно, направив через приложение заявление и краткую анкету и подписав договор по sms.
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с чего всё началось

«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку

Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя. Сумму комиссии он и представитель сети АЗС «Газпромнефть» раскрыть отказались.
Ведомостивчера в 16:46

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В России начнут продавать бензин в рассрочку

URA.Ru03:30

На заправках «Газпром нефти» будут продавать топливо в рассрочку

Snob.ruвчера в 21:20

«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку

Интерфакс02:45

«Газпром нефть» начнет продавать на заправках бензин в рассрочку. Через месяц она превратится в банковский кредит от БКС со ставкой 59 процентов

Фонтанка.Ру00:35

«Газпромнефть» будет продавать топливо на заправках в рассрочку

Коммерсантъвчера в 23:15

Россиянам предложили купить бензин в долг

Lenta.ru05:56

«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку

Ведомостивчера в 16:46
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:31, Вашингтон
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«Обсуждены перспективы выполнения минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата, не были поддержаны представителем Киева на заседании контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
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Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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Состояние Заворотнюк улучшилось

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«Инвестиционные программы» в ЖКХ Воронежа решили возложить на жителей

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