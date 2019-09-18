Экономика
Интерфакс«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку
В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей. Получить ее будет можно, направив через приложение заявление и краткую анкету и подписав договор по sms.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя. Сумму комиссии он и представитель сети АЗС «Газпромнефть» раскрыть отказались.Ведомостивчера в 16:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:01, Вашингтон
Гаджеты
В Казани место в очереди за новым iPhone 11 продают за 80 000 рублей
В Казани место в очереди за новым американским гаджетом iPhone продают за 80 тыс. рублей, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:31
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Авто
Renault представила обновленный внедорожник Koleos
Компания Renault представила обновленный внедорожник Renault Koleos.
Дни24 03:52
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
CyberSport.ru 04:50
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
RT на русском 07:19
Авто
Mitsubishi презентует в Токио концепт нового кроссовера
Японская компания Mitsubishi опубликовала первое тизерное изображение нового концептуального кроссовера.
Автоновости дня 02:41
Здоровье
В Приморье обнаружили новый очаг африканской чумы свиней
Росбалт 16 сентября в 02:38
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Общество
Росконтроль назвал пять марок самого качественного сыра
Все образцы признаны безопасными и качественными. При этом вкус четырех марок сыра экспертам не понравился.
Русская Планета 03:51
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО
ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 вчера в 13:04
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Происшествия
СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 08:47
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Трех человек застрелили на заправке в Николаеве
По данным полиции, сообщение об обнаружении трех тел на АЗС в Николаеве поступило в первой половине дня в среду.
ФАН 08:40
Шоу-бизнес
Как Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили детей с 6-летием
Как оказалось, отмечать 6-летие Гарри и Лиза решили не только в компании папы и мамы.
Bimru.ru 08:40
Происшествия
Жительница Омска перепутала смартфон с пистолетом во время селфи
36-летняя жительница Омска попала в больницу с травмами головы, которые получила при попытке сделать селфи с травматическим пистолетом в руке.
Интерфакс 04:07
Кино
Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51