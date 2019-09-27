с чего всё началось

"Газпром нефть" заказала научно-техническое исследование процессов превращения газа в твердый продукт, следует из материалов компании. Заказчиком соответствующего тендера является научно-технический центр "Газпром нефти" — "Газпромнефть НТЦ".

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Шоу-бизнес Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».

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Политика Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.

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Происшествия Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.

Политика Косачев назвал причину провала миссии Волкера на Украине Косачев считает, что патриотический настрой Волкера помешал ему выполнить свою миссию, так как на Украине нужно было исходить из интересов этой страны, а не США.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства и проблемах воспитания сына Платона.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

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Политика Джулиани опубликовал имеющее отношение к Зеленскому смс от Волкера Адвокат президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани опубликовал смс-сообщение от специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера, в котором говорится о знакомстве с приближенным украинского президента Владимира Зеленского - Андреем Ермаком.

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