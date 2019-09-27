Энергетика
ПРАЙМ«Газпром нефть» намерена превращать газ в алмазы
"Газпром нефть" заказала научно-техническое исследование процессов превращения газа в твердый продукт, следует из материалов компании. Заказчиком соответствующего тендера является научно-технический центр "Газпром нефти" — "Газпромнефть НТЦ".
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с чего всё началось
«Газпромнефть НТЦ» (научно-техническое подразделение «Газпром нефти») объявило конкурс на проведение научно-технических исследований процесса «превращения газа в твердый продукт».РБКвчера в 11:28
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
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Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
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Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
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7Дней.ру вчера в 08:30
Происшествия
Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря
Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.
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Косачев назвал причину провала миссии Волкера на Украине
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Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Газета увидела в этом конфликт интересов.
РБК 03:47
Футбол
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
В 1/16 финала Кубка лиги "Ливерпуль" выиграл со четом 2:0 у "Милтон Кейнс Донс" и прошел в следующую стадию турнира.
Вести.Ru 03:45
Политика
Пелоси обвинила Россию в скандале с разговором Трампа и Зеленского
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия виновата в скандале с публикацией стенограммы телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Life.ru вчера в 10:58
Политика
Джулиани опубликовал имеющее отношение к Зеленскому смс от Волкера
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Газета.Ru 02:40
Происшествия
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РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Транспорт
Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.
ТАСС 03:40
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском вчера в 08:56
Футбол
«Барселона» недовольна Артуром, который провел время в компании Неймара
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Sport24.ru вчера в 18:15
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel.
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Новые процессоры Ryzen Threadripper могут перейти на новый сокет
Процессоры Ryzen Threadripper нового поколения, согласно недавнему заявлению AMD, выйдут в ноябре.
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Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Наука
Ученые открыли новый способ передачи квантовой информации
Мир открыл для себя новый метод передачи информации о состоянии электронов.
Политическая Экспертиза 26 сентября в 10:38
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
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Общество
Жителям России запретили курить на балконах
Согласно постановлению правительства России о внесении изменений в правила противопожарной безопасности, вводится запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
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На Камчатке фотограф смог снять падение сразу двух небесных тел
На Камчатке фотограф Юрий Смольницкий смог запечатлеть на свою камеру падение сразу двух небесных тел.
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Обсуждения Украины в немецкой политике действительно играют важную роль, потому что после российской интервенции на востоке этой страны в 2014 году Германия и Франция пытаются выступать в роли посредника в конфликте.
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В бундестаге выступили против антироссийских санкций
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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