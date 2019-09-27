Энергетика
ПРАЙМ«Газпром нефть» намерена превращать газ в алмазы
"Газпром нефть" заказала научно-техническое исследование процессов превращения газа в твердый продукт, следует из материалов компании. Заказчиком соответствующего тендера является научно-технический центр "Газпром нефти" — "Газпромнефть НТЦ".
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с чего всё началось
«Газпромнефть НТЦ» (научно-техническое подразделение «Газпром нефти») объявило конкурс на проведение научно-технических исследований процесса «превращения газа в твердый продукт».РБКвчера в 11:28
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
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По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
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В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
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Григорян: «Шансы у „Тамбова“ есть, только дайте объективное судейство»
Напомним, "Крылья Советов" победили "Тамбов" со счетом 2:0, победный гол забил с пенальти Александр Соболев.
Bobsoccer 09:07
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Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве
В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
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В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
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ТАСС 07:17
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Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
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Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
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В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
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Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
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Музыка
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Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
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Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России
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Спорт-Экспресс 06:22
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Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 13:22