с чего всё началось

"Газпром нефть" заказала научно-техническое исследование процессов превращения газа в твердый продукт, следует из материалов компании. Заказчиком соответствующего тендера является научно-технический центр "Газпром нефти" — "Газпромнефть НТЦ".

Политика Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.

Авто Mercedes подтвердил контракт с McLaren Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.

Общество Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.

Общество В Верхней Туре открыли построенную по нацпроекту набережную Глава Минстроя РФ Владимир Якушев оценил обновлённую набережную и отметил, что конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений мотивирует людей на преобразование городов, пробуждает их творческую инициативу.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Гаджеты Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».

Происшествия Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.

Футбол Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Киберспорт Virtus.pro представила новый состав по Dota 2 Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.

Здоровье Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Армия и оружие Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.

Происшествия Воры в законе собрались вывезти криминальную кассу из России Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Музыка Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.

Футбол Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.