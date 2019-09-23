Экономика
Ведомости«Газпром нефть» передаст часть АЗС в управление своим сотрудникам
«Газпром нефть» передаст в управление сотрудникам часть заправочных станций. Об этом рассказал директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью журналу «Газпром», сообщает РБК.
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Более 400 заправок «Газпром нефти» перейдут под управление независимых предпринимателей
Общественное телевидение России09:27
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 16:06, Вашингтон
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Как сообщает Теlеgrаm-канал Mash со ссылкой на собственные источники, врачи пришли к выводу, что опухоль мозга, диагностированная у актрисы Анастасии Заворотнюк, является неоперабельной.
Наша версия 15:43
Хоккей
СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби
В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Футбол
18-летний венгр обошел Месси в премии Пушкаша
Спорт день за днем 15:01
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва»
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall.
Рамблер 14:01
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Здоровье
В Москве повторился скандал с выселением онкобольных детей
Жильцы одного из домов на Пролетарском проспекте требуют выселения из арендованной квартиры семьи с онкобольными детьми - подопечными фонда "Добрый дом".
ТВ Центр 08:24
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59
Футбол
Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА
Российская газета 15:21
Армия и оружие
США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве
Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
RT на русском 14:51
Политика
Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Украины и Китая
Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.
ТАСС 11:15
Политика
В ДНР раскритиковали заявление помощника Зеленского о статусе Донбасса
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, украинские власти "саботируют выполнение Минских соглашений", передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:42
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи пришла на модный показ в прозрачной блузе
На показ своих друзей, итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, звезда пришла в белом брючном костюме и прозрачно блузе.
Lisa.ru 11:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
Сегодня единственной дочери Анастасии Волочковой, Ариадне, исполнилось 14 лет.
Вокруг ТВ 02:34
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Авто
В России доступен новый Toyota Land Cruiser 200
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, из «экстерьерных» обновлений рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова – «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня 12:24
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 03:28
Политика
Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете
Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября. Стоимость контракта — 250 млн руб.
РБК 15:54
Происшествия
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости 11:21
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25