Экономика
Ведомости«Газпром нефть» передаст часть АЗС в управление своим сотрудникам
«Газпром нефть» передаст в управление сотрудникам часть заправочных станций. Об этом рассказал директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью журналу «Газпром», сообщает РБК.
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«Газпром нефть» передаст почти треть АЗС на партнерское управление до конца года
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