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«Газпром нефть» попросила суд перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию

По данным “Ъ”, «Газпром нефть» требует через суд перевести свое старейшее совместное предприятие с британской Shell — нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) — в российскую юрисдикцию, а также приостановить права иностранного акционера.
Коммерсантъ
"Газпром нефть" предложила создать ООО "Салым Девелопмент" с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске.
ТАСС
«Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х годов, у компании и Shell по 50%.
Коммерсантъ
Уже 26 июля суд согласился ввести часть требуемых «Газпром нефтью» обеспечительных мер: в частности, Shell Salym запрещены операции с акциями SPD и действия по выходу из компании, а также расторжение договоров с SPD.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Газпром нефть» попросила в подмосковном суде перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Салым не отпускает Shell
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«Газпром нефть» через суд требует перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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«Газпром нефть» будет судиться с Shell из-за общего предприятия
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«Газпром нефть» через суд требует перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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«Газпром нефть» попросила суд перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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