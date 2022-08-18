По данным “Ъ”, «Газпром нефть» требует через суд перевести свое старейшее совместное предприятие с британской Shell — нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) — в российскую юрисдикцию, а также приостановить права иностранного акционера.
Уже 26 июля суд согласился ввести часть требуемых «Газпром нефтью» обеспечительных мер: в частности, Shell Salym запрещены операции с акциями SPD и действия по выходу из компании, а также расторжение договоров с SPD.
Налоговые власти Японии объявили конкурс Sake Viva! среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, в рамках которого им нужно придумать варианты, как побудить молодежь к большему потреблению алкоголя, сообщает Financial Times.
«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на ЗАЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», — заявил Конашенков.