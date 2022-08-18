Инфляция начала расти прошлой осенью, когда лира резко упала после того, как Центральный банк постепенно снизил учетную ставку на 500 базисных пунктов — до 14 процентов в рамках политики смягчения, на которой настаивал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.