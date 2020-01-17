Энергетика

ТАССТАСС«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун". Об этом журналистам сообщил заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
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«Газпром нефть» предложила Shell развивать проекты на Сахалине

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Shell заинтересован в расширении деятельности в России

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Shell может войти в добычные активы «Газпром нефть» на Сахалине

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Shell заявила о желании расширить деятельность в России

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«Газпром нефть» предложила Shell поучаствовать в добыче нефти на Сахалине

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«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

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Shell предложила «Газпром нефти» активы за пределами РФ

Финмаркетвчера в 06:24
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Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
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Владимир Путин почтил память жертв блокады на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».
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Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
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Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии

Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
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NASA хочет построить лунную базу из грибов

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Американский беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США модели RQ-4 Global Hawk начал свое движение с авиабазы НАТО, располагающейся на острове Сицилия, после чего приступил к исследованию разграничительной линии на Донбассе и завершил разведывательный полет мониторингом российского Черноморского побережья.
iReactor вчера в 23:58
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
32CARS.ru вчера в 07:19
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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
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ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.
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Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

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Коммерсантъ 05:50
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
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Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
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Готовый бизнес в России подешевел

Спрос на готовый бизнес в России вырос из-за снижения цен на него.
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В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу

Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.
ТАСС 05:15
Экономика

Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.
RT на русском 05:20
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Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
РБК вчера в 14:16
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Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
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Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
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Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
ToDay News Ufa 16 января в 11:05
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Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7

Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7. Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним.
iXBT.com 14 января в 22:02
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Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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В ЛНР заявили о поломке машин ВСУ из-за некачественного топлива

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что некачественное топливо привело к выходу из строя девяти машин ВСУ.
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Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3

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Защитник Шарлия попрощался с ЦСКА

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Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Компания 16 января в 04:48
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