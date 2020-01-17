Энергетика
ТАСС«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун". Об этом журналистам сообщил заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
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Shell может войти в добычные активы «Газпром нефть» на Сахалине
Общественное телевидение Россиивчера в 09:27
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
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Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.